Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» и «Фулхэм» победили в своих матчах

28 Сентября 2024 • 18:58 Комментировать
Эвертон
2:1
Кристал Пэлас
окончен

Подошли к концу некоторые матчи шестого тура чемпионата Англии.

«Эвертон» принимал «Кристал Пэлас» в битве неудачников старта сезона и наконец-то смог победить. При этом лондонцы быстро повели после удара Марка Гехи, а вот противника ответил быстрым дублем Дуайта Макнила в начале второй половины - 2:1.

Гол Рауля Хименеса с пенальти на 51-й минуте позволил «Фулхэму» одолеть «Ноттингем Форест» на выезде (1:0).

«Брентфорд» в третьем матче подряд забил на первой минуте матча, но это не позволило ему одолеть «Вест Хэм» (1:1). На гол Брайана Мбеумо гости ответили попыткой Томаша Соучека.

Протокол игры  
Эвертон2:1Кристал Пэлас
  10'Гехи Марк (0:1)
(1:1) Макнил Дуайт47'  
(2:1) Макнил Дуайт54'  
Пикфорд Джордан  90'Янг ЭшлиТарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийДукуре АбдулайМангаля Орель 83' (Гарнер Джеймс ( 83') Линдстрём Йеспер 46' (Харрисон Джек ( 46') Макнил Дуайт 83' (Гуэйе Идрисса ( 83') Ндиайе ИльманКалверт-Льюин Доминик  84'
Запасные: О'Брайен ДжейкГомеш БетуКин МайклАрмстронг ХаррисонИроэгбунам ТимВиржиния Жоау
Хендерсон ДинЛакруа МаксансГехи МаркЛерма ХефферсонМуньос ДаниэльМитчелл ТайрикУортон Адам 88' (Хьюз Уилл ( 88') Камада Даити 62' (Сарр Исмаила ( 62') Нкетиа Эдди 73' (Шлупп Джеффри ( 73') Эзе ЭберечиМатета Жан-Филипп
Запасные: Тёрнер МэттУме-Чибуэзе ФранкоАгбиноне АшерУорд ДжоэлЧалоба ТревоКлайн Натаниэль
28 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Протокол игры 
Брентфорд1:1Вест Хэм
(1:0) Мбеумо Брайан 1'  
  54' Соучек Томаш (1:1)
Флеккен Марк  Ван дер Берг Сепп  Коллинз Натан  Пиннок Итан  Айер Кристоффер  Дамсгор Миккель  Янельт Витали  Льюис-Поттер Кин   88'  Шаде Кевин   60' (Ярмолюк Егор (   60'   67' Мбеумо Брайан  Карвалью Фабиу   85' (Конак Юнус Эмре (   85')
Запасные: Ким Джи Су  Йоган Тони  Ми Бен  Расмуссен Мадс  Тревитт Райан  Мегома Джейден  Вальдимарссон Хакон-Рабн
Ареола Альфонс  Уан-Биссака Аарон  Тодибо Жан-Клер  Килман Макс   90'  Эмерсон Палмиери   14'   46' (Солер Карлос (   46' Гидо Родригес  Боуэн Джаррод   90' (Ирвинг Энди (   90' Соучек Томаш  Пакета Лукас   76' (Саммервилл Крисенсио (   76' Кудус Мохаммед   46' (Мавропанос Константинос (   46' Антонио Майкл   75' (Ингс Дэнни (   75')
Запасные: Фабьянски Лукаш  Цоуфал Владимир  Гильерме Луис  Крессуэлл Аарон
 28 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Протокол игры 
Ноттингем Форест0:1Фулхэм
  51' Хименес Рауль (0:1)
Селс Матц  Эйна Ола  Миленкович Никола  Мурильо Джейсон   50'  Морено Алекс   84' (Уильямс Неко (   84' Андерсон Эллиот   57' (Силва Жота (   57' Уорд-Праус Джеймс   75' (Соса Рамон (   75' Йейтс Райан   31'  Домингес Николас   57' (Хадсон-Одои Каллум (   57' Вуд Крис  Авонийи Тайво   46' (Эланга Энтони (   46')
Запасные: Тоффоло Харри  Родригес Фелипе II  Боли Вийи  Мигель Карлос
Лено Бернд   84'  Тете Кенни   54'  Андерсен Йоаким  Угелумба Кэлвин  Робинсон Энтони  Перейра Андреас   69' (Нелсон Райс (   69' Лукич Саша   58'   83' (Родриго Мунис (   83' Траоре Адама   69' (Берге Сандер (   69' Смит-Роу Эмиль   88' (Диоп Исса (   88' Айуоби Алекс  Хименес Рауль   83' (Рид Харрисон (   83'   90')
Запасные: Уилсон Гарри  Бенда Стивен  Кастань Тимоти  Кэрни Том
 28 сентября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Эвертон

Новости по матчу

27 Сентября
15:03
Ставка и прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас АПЛ — 28 сентября 2024
08:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Эвертон – Кристал Пэлас чемпионата Англии — 28 сентября 2024
26 Сентября
06:36
Сарри интересен английскому клубу
24 Сентября
09:33
Саутгейт может возглавить «Эвертон» 2
23 Сентября
11:21
Поттер заинтересован в работе в клубе АПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов «Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Реал» разгромил «Эспаньол», пропустив первым
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
1
4.70 3.80 1.68
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Лестер Лестер
4
2
1.15 7.40 16.00
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
1
2.60 3.40 2.60
Видео
Окончен
Челси Челси
Брайтон Брайтон
4
2
1.63 3.85 5.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
1
1
2.60 3.40 2.60
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Фулхэм Фулхэм
0
1
2.18 3.45 3.15
Видео
28.09.24 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
6.00 4.20 1.50
Видео
29.09.24 в 16:00
Ипсвич Ипсвич
Астон Вилла Астон Вилла
5.00 3.85 1.63
Видео
29.09.24 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.17 3.45 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Сентября
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» только на 90-й минуте дожал «Лестер» 1
19:01 · Англия. Премьер-лига
Покер Палмера за полтайма позволил «Челси» одолеть «Брайтон»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Фулхэм» победили в своих матчах
18:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Нуньеса в заявке на матч АПЛ
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил состав на игру АПЛ против «волков»
17:55 · Англия. Премьер-лига
Впервые в истории АПЛ: Палмер оформил покер в первом тайме
17:49 · Англия. Премьер-лига
Не «Барселона»: Назван неожиданный фаворит на трансфер Нико Уильямса слухи
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» вошёл в историю АПЛ с невероятным достижением
17:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
17:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн впервые в сезоне завершил матч АПЛ без гола
16:50 · Англия. Премьер-лига
Напряжение нарастает: Гвардиола неожиданно атаковал Артету 2
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ньюкасл»
16:31 · Англия. Премьер-лига
Артета дал письменное задание игрокам «Арсенала»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
16:24 · Англия. Премьер-лига
Луи Саа: Критика Роналду помогла «Манчестер Юнайтед»
16:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Бундеслиге
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить итальянца из-за травмы Родри
15:53 · Англия. Премьер-лига
Санчо – в основе «Челси» на матч с «Брайтоном»
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» озвучил состав на игру АПЛ с «Лестером»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Холанн получил болезненный удар, но продолжил матч АПЛ
15:07 · Англия. Премьер-лига
План Б: «Реал» выбрал альтернативу Александер-Арнольду в АПЛ
14:40 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, когда вернётся Мерино
14:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Очень приятно, что реабилитация Йоро идёт в правильном направлении»
Все новости