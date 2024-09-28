«Эвертон» и «Фулхэм» победили в своих матчах

Подошли к концу некоторые матчи шестого тура чемпионата Англии.
«Эвертон» принимал «Кристал Пэлас» в битве неудачников старта сезона и наконец-то смог победить. При этом лондонцы быстро повели после удара Марка Гехи, а вот противника ответил быстрым дублем Дуайта Макнила в начале второй половины - 2:1.
Гол Рауля Хименеса с пенальти на 51-й минуте позволил «Фулхэму» одолеть «Ноттингем Форест» на выезде (1:0).
«Брентфорд» в третьем матче подряд забил на первой минуте матча, но это не позволило ему одолеть «Вест Хэм» (1:1). На гол Брайана Мбеумо гости ответили попыткой Томаша Соучека.
Протокол игры
|10'Гехи Марк (0:1)
|(1:1) Макнил Дуайт47'
|(2:1) Макнил Дуайт54'
Пикфорд Джордан• 90'Янг Эшли•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Дукуре Абдулай•Мангаля Орель83' (Гарнер Джеймс (83') •Линдстрём Йеспер46' (Харрисон Джек (46') •Макнил Дуайт83' (Гуэйе Идрисса (83') •Ндиайе Ильман•Калверт-Льюин Доминик 84'
Хендерсон Дин•Лакруа Максанс•Гехи Марк•Лерма Хефферсон•Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик•Уортон Адам88' (Хьюз Уилл (88') •Камада Даити62' (Сарр Исмаила (62') •Нкетиа Эдди73' (Шлупп Джеффри (73') •Эзе Эберечи•Матета Жан-Филипп
28 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры
|(1:0) Мбеумо Брайан 1'
|54' Соучек Томаш (1:1)
Флеккен Марк • Ван дер Берг Сепп • Коллинз Натан • Пиннок Итан • Айер Кристоффер • Дамсгор Миккель • Янельт Витали • Льюис-Поттер Кин • 88'Шаде Кевин 60' ( Ярмолюк Егор ( 60' ) • 67'Мбеумо Брайан • Карвалью Фабиу 85' ( Конак Юнус Эмре ( 85')
Запасные: Ким Джи Су • Йоган Тони • Ми Бен • Расмуссен Мадс • Тревитт Райан • Мегома Джейден • Вальдимарссон Хакон-Рабн
Ареола Альфонс • Уан-Биссака Аарон • Тодибо Жан-Клер • Килман Макс • 90'Эмерсон Палмиери 14' 46' ( Солер Карлос ( 46') • Гидо Родригес • Боуэн Джаррод 90' ( Ирвинг Энди ( 90') • Соучек Томаш • Пакета Лукас 76' ( Саммервилл Крисенсио ( 76') • Кудус Мохаммед 46' ( Мавропанос Константинос ( 46') • Антонио Майкл 75' ( Ингс Дэнни ( 75')
Запасные: Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Гильерме Луис • Крессуэлл Аарон
28 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры
|51' Хименес Рауль (0:1)
Селс Матц • Эйна Ола • Миленкович Никола • Мурильо Джейсон • 50'Морено Алекс 84' ( Уильямс Неко ( 84') • Андерсон Эллиот 57' ( Силва Жота ( 57') • Уорд-Праус Джеймс 75' ( Соса Рамон ( 75') • Йейтс Райан • 31'Домингес Николас 57' ( Хадсон-Одои Каллум ( 57') • Вуд Крис • Авонийи Тайво 46' ( Эланга Энтони ( 46')
Запасные: Тоффоло Харри • Родригес Фелипе II • Боли Вийи • Мигель Карлос
Лено Бернд • 84'Тете Кенни • 54'Андерсен Йоаким • Угелумба Кэлвин • Робинсон Энтони • Перейра Андреас 69' ( Нелсон Райс ( 69') • Лукич Саша 58' 83' ( Родриго Мунис ( 83') • Траоре Адама 69' ( Берге Сандер ( 69') • Смит-Роу Эмиль 88' ( Диоп Исса ( 88') • Айуоби Алекс • Хименес Рауль 83' ( Рид Харрисон ( 83' ) 90'
Запасные: Уилсон Гарри • Бенда Стивен • Кастань Тимоти • Кэрни Том
28 сентября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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