«Эвертон» и «Фулхэм» победили в своих матчах

Подошли к концу некоторые матчи шестого тура чемпионата Англии.

«Эвертон» принимал «Кристал Пэлас» в битве неудачников старта сезона и наконец-то смог победить. При этом лондонцы быстро повели после удара Марка Гехи, а вот противника ответил быстрым дублем Дуайта Макнила в начале второй половины - 2:1.

Гол Рауля Хименеса с пенальти на 51-й минуте позволил «Фулхэму» одолеть «Ноттингем Форест» на выезде (1:0).

«Брентфорд» в третьем матче подряд забил на первой минуте матча, но это не позволило ему одолеть «Вест Хэм» (1:1). На гол Брайана Мбеумо гости ответили попыткой Томаша Соучека.