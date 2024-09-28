Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Нуньеса в заявке на матч АПЛ

28 Сентября 2024 • 18:29 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 9.00 X 5.80 2 1.33
Через 0 ч. 27 мин.

«Ливерпуль» в субботу проведёт матч против «Вулверхэмптона» на выезде. Команды сойдутся лицом к лицу в рамках шестого тура Премьер-лиги Англии. Нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса не оказалось даже среди запасных футболистов.

Как сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба, Нуньес не попал в заявку на матч по причине болезни.

Ранее был объявлен стартовый состав «Ливерпуля». Матч против «Вулверхэмптона» команда Арне Слота начнёт в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес

Новости по матчу

Сегодня, 28 Сентября
18:29
«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Нуньеса в заявке на матч АПЛ
06:27
Экс-игрок сборной Англии: «Салах уйдёт из «Ливерпуля», он заработает больше Роналду»
05:54
Гравенберх лидирует в АПЛ по важному показателю
02:39
Вулверхэмптон - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:08
«Реал» не продаст двух звёздных игроков, на которых претендует «Ливерпуль»
27 Сентября
15:54
Ставка и прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль АПЛ — 28 сентября 2024
13:44
Слот оценил старт «Ливерпуля» в сезоне
13:40
Слот высказался о положении «Вулверхэмптона»
13:28
Слот дипломатично ответил на вопрос о Салахе, ван Дейке и Тренте
13:18
Слот порадовал фанатов «Ливерпуля» новостью об Алиссоне
09:00
Ставка и прогноз на точный счёт матча Вулверхэмптон – Ливерпуль чемпионата Англии — 28 сентября 2024
05:57
Собослаи оценил выступления «Ливерпуля» в нынешнем сезоне
04:58
Александер-Арнольд готов отвергнуть «Реал»
03:55
Собослаи: «Я хотел бы чаще забивать и ассистировать»
26 Сентября
23:47
Назван приоритетный кандидат на замену Тренту в «Ливерпуле»
25 Сентября
23:24
Известны планы «Ливерпуля» по Салаху
24 Сентября
21:35
Саттон считает, что звезда «Ливерпуля» перейдёт в «Реал»
15:56
Каррагер спрогнозировал итоговое место «Ливерпуля»
13:09
«Байер» повесил огромный ценник на Вирца
12:19
Слот: «Надеюсь, Алиссон сможет сыграть на выходных против «Вулверхэмптона»
11:06
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Субименди
23 Сентября
13:18
Александер-Арнольд сообщил Слоту, что хотел бы стать ещё лучше
12:35
Александер-Арнольд ещё не решил, продлит ли контракт с «Ливерпулем»
06:45
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной США
05:56
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за одного из самых результативных игроков Европы 1
00:04
Бернарду Силва назвал важное отличие между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в матчах с «Манчестер Сити» 2
22 Сентября
01:57
«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по контракту со звёздным нападающим
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов «Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Реал» разгромил «Эспаньол», пропустив первым
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
1
4.70 3.80 1.68
Видео
107 мин
Арсенал Арсенал
Лестер Лестер
4
2
1.15 7.40 16.00
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
1
2.60 3.40 2.60
Видео
Окончен
Челси Челси
Брайтон Брайтон
4
2
1.63 3.85 5.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
1
1
2.60 3.40 2.60
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Фулхэм Фулхэм
0
1
2.18 3.45 3.15
Видео
28.09.24 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
6.00 4.20 1.50
Видео
29.09.24 в 16:00
Ипсвич Ипсвич
Астон Вилла Астон Вилла
5.00 3.85 1.63
Видео
29.09.24 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.17 3.45 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Сентября
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Фулхэм» победили в своих матчах
18:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Нуньеса в заявке на матч АПЛ
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил состав на игру АПЛ против «волков»
17:55 · Англия. Премьер-лига
Впервые в истории АПЛ: Палмер оформил покер в первом тайме
17:49 · Англия. Премьер-лига
Не «Барселона»: Назван неожиданный фаворит на трансфер Нико Уильямса слухи
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» вошёл в историю АПЛ с невероятным достижением
17:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
17:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн впервые в сезоне завершил матч АПЛ без гола
16:50 · Англия. Премьер-лига
Напряжение нарастает: Гвардиола неожиданно атаковал Артету 2
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ньюкасл»
16:31 · Англия. Премьер-лига
Артета дал письменное задание игрокам «Арсенала»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
16:24 · Англия. Премьер-лига
Луи Саа: Критика Роналду помогла «Манчестер Юнайтед»
16:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Бундеслиге
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить итальянца из-за травмы Родри
15:53 · Англия. Премьер-лига
Санчо – в основе «Челси» на матч с «Брайтоном»
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» озвучил состав на игру АПЛ с «Лестером»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Холанн получил болезненный удар, но продолжил матч АПЛ
15:07 · Англия. Премьер-лига
План Б: «Реал» выбрал альтернативу Александер-Арнольду в АПЛ
14:40 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, когда вернётся Мерино
14:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Очень приятно, что реабилитация Йоро идёт в правильном направлении»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
13:31 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Ковачич – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Ньюкаслом»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Сильва: «Холанн - благословение для тех, кто отдаёт ему передачи»
Все новости