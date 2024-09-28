«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Нуньеса в заявке на матч АПЛ

«Ливерпуль» в субботу проведёт матч против «Вулверхэмптона» на выезде. Команды сойдутся лицом к лицу в рамках шестого тура Премьер-лиги Англии. Нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса не оказалось даже среди запасных футболистов.

Как сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба, Нуньес не попал в заявку на матч по причине болезни.

Ранее был объявлен стартовый состав «Ливерпуля». Матч против «Вулверхэмптона» команда Арне Слота начнёт в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.