«Ливерпуль» объявил состав на игру АПЛ против «волков»

В субботу вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Наставник мерсисайдской команды Арне Слот включил в стартовый состав следующих игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Жота, Диас, Салах.

Матч «Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Ливерпуль» выйдет на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, ведь «Манчестер Сити» ранее потерял очки. «Волки», в свою очередь, сейчас занимают последнее, двадцатое место.