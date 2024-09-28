Впервые в истории АПЛ: Палмер оформил покер в первом тайме

В субботу в Английской премьер-лиге проходит матч шестого тура между «Челси» и «Брайтоном». Первый тайм получился невероятно богатым на голы – команда Энцо Марески ведёт со счётом 4:2. Все четыре гола в составе лондонской команды на свой счёт записал Коул Палмер.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось забить четыре гола в первом тайме одного матча. Словом, лидер «Челси» вписал свою фамилию в историю лиги.

Кстати, Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

Следить за игрой между «Челси» и «Брайтоном» можно в текстовой трансляции.