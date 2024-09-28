Нико Уильямс не покинул «Атлетик» минувшим летом, но в следующем году наверняка пойдёт на повышение. Вингера до сих пор продолжают связывать с «Барселоной», желающей усилить атакующую линию.

Тем временем на портале TodoFichajes появилась информация о том, что подписать Уильямса может «Челси». Лондонский клуб в новостной заметке называют главным фаворитом в борьбе за 22-летнего футболиста. Уильямс хотел бы поиграть в Премьер-лиге Англии, и «Челси» готов заплатить 60 миллионов евро. На «Стэмфорд Бридж» Нико может заменить Михаила Мудрика, от которого лондонцы хотят избавиться.

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