Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» вошёл в историю АПЛ с невероятным достижением

28 Сентября 2024 • 17:37 Комментировать
Брентфорд
1:1
Вест Хэм
окончен

В субботу «Брентфорд» проводит домашний матч шестого тура Английской премьер-лиги против «Вест Хэма». «Пчёлы» смогли открыть счёт уже на первой минуте и благодаря этому вошли в историю АПЛ.

Как сообщает Opta, «Брентфорд» стал первой командой в эпоху АПЛ, которой удавалось забить гол на первой минуте в трёх матчах подряд. Невероятное достижение. В двух предыдущих турах «пчёлы» тоже забивали на первой минуте, поражая ворота не кого-нибудь, а «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

Отметим, что АПЛ была создана в 1992 году.

На текущий момент «Брентфорд» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
АПЛ Брентфорд

Новости по матчу

Сегодня, 28 Сентября
18:58
«Эвертон» и «Фулхэм» победили в своих матчах
17:37
«Брентфорд» вошёл в историю АПЛ с невероятным достижением
27 Сентября
13:56
Бесплатный прогноз и ставка на Брентфорд — Вест Хэм АПЛ — 28 сентября 2024
08:53
Ставка и прогноз на точный счёт матча Брентфорд – Вест Хэм чемпионата Англии — 28 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов «Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Реал» разгромил «Эспаньол», пропустив первым
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
1
4.70 3.80 1.68
Видео
107 мин
Арсенал Арсенал
Лестер Лестер
4
2
1.15 7.40 16.00
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
1
2.60 3.40 2.60
Видео
Окончен
Челси Челси
Брайтон Брайтон
4
2
1.63 3.85 5.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
1
1
2.60 3.40 2.60
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Фулхэм Фулхэм
0
1
2.18 3.45 3.15
Видео
28.09.24 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
6.00 4.20 1.50
Видео
29.09.24 в 16:00
Ипсвич Ипсвич
Астон Вилла Астон Вилла
5.00 3.85 1.63
Видео
29.09.24 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.17 3.45 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Сентября
19:01 · Англия. Премьер-лига
Покер Палмера за полтайма позволил «Челси» одолеть «Брайтон»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Фулхэм» победили в своих матчах
18:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Нуньеса в заявке на матч АПЛ
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил состав на игру АПЛ против «волков»
17:55 · Англия. Премьер-лига
Впервые в истории АПЛ: Палмер оформил покер в первом тайме
17:49 · Англия. Премьер-лига
Не «Барселона»: Назван неожиданный фаворит на трансфер Нико Уильямса слухи
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» вошёл в историю АПЛ с невероятным достижением
17:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
17:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн впервые в сезоне завершил матч АПЛ без гола
16:50 · Англия. Премьер-лига
Напряжение нарастает: Гвардиола неожиданно атаковал Артету 2
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ньюкасл»
16:31 · Англия. Премьер-лига
Артета дал письменное задание игрокам «Арсенала»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
16:24 · Англия. Премьер-лига
Луи Саа: Критика Роналду помогла «Манчестер Юнайтед»
16:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Бундеслиге
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить итальянца из-за травмы Родри
15:53 · Англия. Премьер-лига
Санчо – в основе «Челси» на матч с «Брайтоном»
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» озвучил состав на игру АПЛ с «Лестером»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Холанн получил болезненный удар, но продолжил матч АПЛ
15:07 · Англия. Премьер-лига
План Б: «Реал» выбрал альтернативу Александер-Арнольду в АПЛ
14:40 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, когда вернётся Мерино
14:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Очень приятно, что реабилитация Йоро идёт в правильном направлении»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости