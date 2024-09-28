«Брентфорд» вошёл в историю АПЛ с невероятным достижением

В субботу «Брентфорд» проводит домашний матч шестого тура Английской премьер-лиги против «Вест Хэма». «Пчёлы» смогли открыть счёт уже на первой минуте и благодаря этому вошли в историю АПЛ.

Как сообщает Opta, «Брентфорд» стал первой командой в эпоху АПЛ, которой удавалось забить гол на первой минуте в трёх матчах подряд. Невероятное достижение. В двух предыдущих турах «пчёлы» тоже забивали на первой минуте, поражая ворота не кого-нибудь, а «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

Отметим, что АПЛ была создана в 1992 году.

На текущий момент «Брентфорд» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.