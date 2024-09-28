Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» снова потерял очки – после ничьей с «Арсеналом» (2:2) команда Хосепа Гвардиолы разошлась миром с «Ньюкаслом» (1:1). После игры на «Сент-Джеймс Парк» испанский специалист дал комментарий.

«У соперника были моменты в первые десять минут и после их гола, но в целом мы играли очень хорошо. Мы принимали плохие решения, поэтому не сделали счёт 2:0. Здесь играть всегда сложно, учитывая физическую силу и глубокую оборону «Ньюкасла». У нас были шансы, но Поуп был великолепен, поэтому мы забили лишь раз.

После забитого гола мы играли лучше. Затем мы допустили ошибку, и соперник какое-то время играл лучше. Дальше мы смогли снова взять игру под контроль и могли её выиграть», - сказал Гвардиола TNT Sports.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 1 октября – против «Слована» в Лиге чемпионов.