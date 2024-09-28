Холанн впервые в сезоне завершил матч АПЛ без гола

«Манчестер Сити» во втором туре Премьер-лиги подряд потерял очки. В субботу команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью в гостях у «Ньюкасла» - 1:1. Нападающий Эрлинг Холанн отличиться голом не смог.

Это первый случай в сезоне 2024/2025, когда Холанн завершил матч АПЛ без гола. В предыдущих пяти играх чемпионата Эрлинг забивал «Челси» (один гол), «Ипсвичу» (три гола), «Вест Хэму» (три гола), «Брентфорду» (два гола) и «Арсеналу» (один гол).

Напомним, что в первом тайме матча против «Ньюкасла» Эрлинг Холанн получил болезненный удар в район ахилла. Сложно сказать, как это повлияло на норвежца.