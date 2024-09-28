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Напряжение нарастает: Гвардиола неожиданно атаковал Артету

28 Сентября 2024 • 16:50 Комментировать

Между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» после ничьей 2:2 до сих пор существует напряжение. После игры защитник «горожан» Джон Стоунс обвинил «канониров» в «грязной» тактике и применении «тёмных искусств». Микель Артета, тренер лондонцев, за словом в карман не полез.

«Я был там [в «Манчестер Сити»] раньше. Я провёл там четыре года. У меня есть информация, поэтому я всё знаю», - сказал Артета, давая понять, что какие-то приёмы могут быть и у «Сити».

Хосеп Гвардиола, рулевой «Манчестер Сити», отреагировал на слова своего бывшего ассистента.

«В следующий раз Микелю стоит быть более ясным в своих высказываниях. В следующий раз он должен объяснить, что он имеет в виду, когда говорит, что был здесь четыре года и что-то знает. Это может быть связано с процессом по обвинению клуба в 115 нарушениях. Может, он что-то знает. Я не знаю. В следующий раз он должен говорить более чётко, а не пускать туман», - цитирует Гвардиолу портал Goal.

Артета рассказал об отношениях с Гвардиолой после ничьей 2:2

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета ещё теги
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