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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ньюкасл»

28 Сентября 2024 • 16:31 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Манчестер Сити

У «Манчестер Сити» возникли проблемы в гостевом матче шестого тура Премьер-лиги против «Ньюкасла». У «горожан» ощутимый перевес был только в контроле мяча.

На 35-й минуте ушел финтом от соперника по флангу Джек Грилиш и выкатил в штрафную на Йошко Гвардиола, который убрал на замахе защитника и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол ворот - 0:1. На 45-й минуте после навеса со штрафного от Сандро Тонали пробил из пределов штрафной Жоэлинтон, но в падении потащил мяч из-под перекладины голкипер в прыжке.

На 56-й минуте после ошибки соперника выскочил один на один с голкипером Энтони Гордон, обыграл уже голкипера, но тот снес его в прыжке - это пенальти. Сам пострадавший исполнил «приговор», уверенно развел он мяч и голкипера по разным углам - 1:1. Пробивал по воротам Шон Лонгстафф из пределов штрафной после паса от Джейкоба Мёрфи, но мяч полетел рядом с дальней штангой. На 90-й минуте после навеса с фланга от Фила Фодена пробил вторым касанием из пределов штрафной Бернарду Силва, но в прыжке кипер перевел на угловой.

1:1, «Ньюкасл» догнал «Арсенал» на четвертом месте, «Сити» остается лидером, но его могут подвинуть в этом туре.

Протокол игры  
Ньюкасл1:1Манчестер Сити
  35'Гвардиол Йошко (0:1)
(1:1) Гордон Энтони58'  
Поуп НикТриппьер Киран 78' (Ливраменто Валентино ( 78') Шёр Фабиан  26'Бёрн ДэнХолл ЛьюисГимараэс Бруно  32'Тонали Сандро  62' 77' (Лонгстафф Шон ( 77') Жоэлинтон  63'Мёрфи ДжейкобГордон ЭнтониБарнс Харви 76' (Уиллок Джо ( 76')
Запасные: Мерфи АлексКрафт ЭмильДубравка МартинОсула ВильямАльмирон МигельКелли Ллойд
Эдерсон Мораес  56'Уокер КайлДиаш Рубен  90'Аканджи МануэльГвардиол ЙошкоЛьюис Рико 81' (Савио III ( 81') Ковачич Матео  60'Силва БернардуГюндоган Илкай 66' (Фоден Фил ( 66') Грилиш Джек  62' 81' (Доку Жереми ( 81') Холанн Эрлинг
Запасные: Макэйти ДжеймсОртега ШтефанЛуис Матеус IIСтоунс ДжонКарсон Скотт
28 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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