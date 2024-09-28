«Манчестер Сити» не смог обыграть «Ньюкасл»

У «Манчестер Сити» возникли проблемы в гостевом матче шестого тура Премьер-лиги против «Ньюкасла». У «горожан» ощутимый перевес был только в контроле мяча.

На 35-й минуте ушел финтом от соперника по флангу Джек Грилиш и выкатил в штрафную на Йошко Гвардиола, который убрал на замахе защитника и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол ворот - 0:1. На 45-й минуте после навеса со штрафного от Сандро Тонали пробил из пределов штрафной Жоэлинтон, но в падении потащил мяч из-под перекладины голкипер в прыжке.

На 56-й минуте после ошибки соперника выскочил один на один с голкипером Энтони Гордон, обыграл уже голкипера, но тот снес его в прыжке - это пенальти. Сам пострадавший исполнил «приговор», уверенно развел он мяч и голкипера по разным углам - 1:1. Пробивал по воротам Шон Лонгстафф из пределов штрафной после паса от Джейкоба Мёрфи, но мяч полетел рядом с дальней штангой. На 90-й минуте после навеса с фланга от Фила Фодена пробил вторым касанием из пределов штрафной Бернарду Силва, но в прыжке кипер перевел на угловой.

1:1, «Ньюкасл» догнал «Арсенал» на четвертом месте, «Сити» остается лидером, но его могут подвинуть в этом туре.