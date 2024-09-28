Артета дал письменное задание игрокам «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета известен своим необычным подходом к работе с футболистами. Чего только уже не делал Артета – и приносил лампочку в раздевалку, показывая, что без контакта ничего не будет работать (как и на поле), и нанимал «карманников», чтобы обокрасть игроков и показать, как важно сохранять концентрацию.

На этот раз, на тренировке в четверг, Артета дал футболистам письменное задание – они должны были записать проблемы, с которыми, по их мнению, столкнутся в матче с «Лестером». Артета хотел, чтобы его подопечные критически оценивали соперников и предвидели трудности, пишет Evening Standard.

Матч «Арсенал» - «Лестер» стартует в 17:00, не пропустите текстовую трансляцию.