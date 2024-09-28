Луи Саа: Критика Роналду помогла «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что Криштиану Роналду по делу критиковал клуб в интервью осенью 2022 года.

«Криштиану Роналду был прав, когда говорил, что «Манчестер Юнайтед» нужно все перестроить. Он был прав, когда сказал это два года назад. Думаю, отчасти перестройки начались после слов Роналду в том интервью. Он призывал посмотреть на тренировочную базу и стадион, в итоге всё начало меняться.

«МЮ» должен прислушиваться к таким игрокам, как Роналду, Фердинанд, Гиггз, Скоулз и ван Нистелрой, ведь клубу нужно снова понять, как побеждать», - сказал Саа Casino Hawks.