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«Ливерпуль» нашёл усиление в Бундеслиге

28 Сентября 2024 • 16:06 Комментировать

«Ливерпуль» изучает варианты по усилению атакующей линии в 2025 году. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, мерсисайдцы рассматривают кандидатуру Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии».

Основная позиция Адейеми – левый вингер. Футболист способен действовать и справа, а также на острие атаки. Такой универсализм делает Карима привлекательным кандидатом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Адейеми в 28 миллионов евро. Всего за «Боруссию» Карим провёл 73 официальных матча, в которых забил 16 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Карим Адейеми ещё теги
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