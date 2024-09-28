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«Манчестер Сити» может купить итальянца из-за травмы Родри

28 Сентября 2024 • 15:57 Комментировать

«Манчестер Сити» потерял важного игрока – полузащитник Родри травмировал связки колена и в этом сезоне больше не сыграет. Накануне на пресс-конференции рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола допустил, что клубу придётся выходить на трансферный рынок за новым полузащитником. Согласно информации The Guardian, чемпионы Англии рассматривают кандидатуру Самуэле Риччи из «Торино».

Риччи выступает за «Торино» с конца января 2022 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего игрока в 22 миллиона евро. За плечами Риччи четыре матча за национальную сборную Италии.

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Торино Манчестер Сити Родри Эрнандес Самуэле Риччи ещё теги
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