Санчо – в основе «Челси» на матч с «Брайтоном»

В одном из субботних матчей Английской премьер-лиги «Челси» будет на своём поле играть против «Брайтона». Наставник лондонской команды Энцо Мареска принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Санчес, Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон.

Матч между «Челси» и «Брайтоном» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

«Челси» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место.