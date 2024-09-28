«Арсенал» озвучил состав на игру АПЛ с «Лестером»

В субботу вечером «Арсенал» будет принимать «Лестер» в рамках шестого тура Английской премьер-лиги. Главный тренер лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Калафьори, Райс, Парти, Троссар, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Матч между «Арсеналом» и «Лестером» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Арсенал» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.