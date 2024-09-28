Холанн получил болезненный удар, но продолжил матч АПЛ

В субботу в шестом туре Английской премьер-лиги встречаются «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». По ходу первого тайма звёздный нападающий «горожан» Эрлинг Холанн получил болезненный удар в районе ахилла. Журналисты портала Goal обратили внимание на то, что в районе удара у норвежца были заметны следы крови. Их можно было заметить из-за разрыва гетры. Холанну побрызгали на повреждённое место замораживающим спреем, после чего он продолжил игру.

Следить за матчем между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. После первого тайма команда Хосепа Гвардиолы ведёт со счётом 1:0.