План Б: «Реал» выбрал альтернативу Александер-Арнольду в АПЛ

Дани Карвахаль показывает высокий уровень игры на правом фланге обороны, но «Реал», судя по всему, хочет заполучить на эту позицию более молодого футболиста. В последние недели и месяцы слухи связывают «сливочных» с Трентом Александер-Арнольдом из «Ливерпуля». Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2025 года, то есть подписать его можно будет бесплатно. При этом не исключено, что Трент продлит трудовой договор и останется в родном клубе.

При таком раскладе, как сообщает GiveMeSport, у «Реала» есть план Б. Мадридцы могут нацелиться на Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед». 25-летний португалец оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 35 миллионов евро.