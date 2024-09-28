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Артета ответил, когда вернётся Мерино

28 Сентября 2024 • 14:40 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1 1.19 X 7.80 2 15.00
Через 1 ч. 6 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии полузащитника команды Микеля Мерино.

— Он не готов к предстоящему матчу. Мы посмотрим на него на следующей неделе. У Микеля уже была частичная тренировка, но будем смотреть на следующей неделе, так как мы должны быть полностью уверены в нем, — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в летнее трансферное окно «Арсенал» приобрел Мерино у «Реал Сосьедада». Однако пока 28-летний испанец не сумел дебютировать за клуб из-за травмы.

28 сентября «Арсенал» примет «Лестер» в рамках шестого тура АПЛ, начало — в 17:00 по мск.

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