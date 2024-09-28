Артета ответил, когда вернётся Мерино

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии полузащитника команды Микеля Мерино.

— Он не готов к предстоящему матчу. Мы посмотрим на него на следующей неделе. У Микеля уже была частичная тренировка, но будем смотреть на следующей неделе, так как мы должны быть полностью уверены в нем, — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в летнее трансферное окно «Арсенал» приобрел Мерино у «Реал Сосьедада». Однако пока 28-летний испанец не сумел дебютировать за клуб из-за травмы.

28 сентября «Арсенал» примет «Лестер» в рамках шестого тура АПЛ, начало — в 17:00 по мск.