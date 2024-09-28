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Тен Хаг: «Очень приятно, что реабилитация Йоро идёт в правильном направлении»

28 Сентября 2024 • 14:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
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29.09 18:30

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии защитника команды Лени Йоро.

— У Лени Йоро дела идут очень хорошо. Очень приятно, что его реабилитация идет в правильном направлении, и я ожидаю увидеть его уже в ближайшее время. Но под скорым возвращением я подразумеваю, что все будет в рамках плана восстановления, — цитирует нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, минувшим летом «Манчестер Юнайтед» приобрел 18-летнего Йоро у «Лилля» за 62 миллиона евро. Однако на предсезонном сборе защитник получил серьезную травму и выбыл на несколько месяцев.

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