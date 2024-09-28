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Холанн и Ковачич – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Ньюкаслом»

28 Сентября 2024 • 13:31 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
1 5.30 X 4.50 2 1.60
Через 0 ч. 14 мин.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Льюис, Ковачич, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

Напомним, что в прошлом туре АПЛ «Манчестер Сити» потерял Родри – из-за серьёзной травмы колена испанец в этом сезоне больше не сыграет.

Матч между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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