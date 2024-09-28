Сильва: «Холанн - благословение для тех, кто отдаёт ему передачи»

Экс-полузащитник сборной Испании Давид Сильва оценил результативность центрального нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.
«Этот парень не устает забивать голы. В прошлом мне довелось поиграть в одной команде с такими бомбардирами, как Холанн. Эрлинг – это благословение для тех, кто отдает ему ассисты», - передает слова Давида AS.
В стартовавшем сезоне норвежский нападающий забил десять голов в семи встречах. Трансферная стоимость скандинавского голеадора составляет 180 миллионов евро. Срок действующего контракта Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.
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