Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола объявил войну «Арсеналу»

28 Сентября 2024 • 09:21 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова защитника лондонского «Арсенала» Габриэла о войне между клубами.

«Если вы хотите меня спровоцировать, то я здесь. Хотите войну? Вы ее получите. Теперь мы воюем. Я принимают вызов «Арсенала», - передает слова испанского специалиста ESPN.

Напомним, что в минувший уик-энд состоялся поединок между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Этихад» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

После пяти туров чемпионата Англии «горожане» с 13 очками занимают первое место в таблице, а «канониры» (11) находятся на четвертой строчке.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Левандовски назвал лучшего вингера в мире Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация 10 топ-тренеров, которые находятся без работы Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много «Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы Известно состояние Ямаля, хромавшего после матча с «Хетафе»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.09.24 в 14:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.70 3.80 1.68
Видео
28.09.24 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лестер Лестер
1.15 7.40 16.00
Видео
28.09.24 в 17:00
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.60 3.40 2.60
Видео
28.09.24 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.63 3.85 5.00
Видео
28.09.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
2.60 3.40 2.60
Видео
28.09.24 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Фулхэм Фулхэм
2.18 3.45 3.15
Видео
28.09.24 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
6.00 4.20 1.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Сентября
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола объявил войну «Арсеналу»
08:18 · Англия. Премьер-лига
Мудрик уведомил «Челси» о своём решении 1
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выбрал замену Родри
08:06 · Англия. Премьер-лига
Артета выбрал лучшего футболиста в истории - это не Роналду
06:37 · Англия. Премьер-лига
Диалло: «Майну станет одним из лучших в истории «Манчестер Юнайтед»
06:27 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Салах уйдёт из «Ливерпуля», он заработает больше Роналду»
05:54 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх лидирует в АПЛ по важному показателю
05:22 · Англия. Премьер-лига
Диалло назвал самого быстрого игрока «Манчестер Юнайтед»
05:13 · Англия. Премьер-лига
Два манчестерских гранда поспорят за звёздного защитника из Бундеслиги слухи
04:42 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои объяснил, почему считает уход из «Челси» правильным решением
04:12 · Англия. Премьер-лига
Диалло: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и АПЛ с «Манчестер Юнайтед»
03:54 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «В «Манчестер Сити» есть игроки, способные достойно заменить Родри»
03:35 · Англия. Премьер-лига
Калафьори: «Переход в «Арсенал» был правильным шагом»
03:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Рико Льюис точно не сможет заменить Родри»
01:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы надолго теряли де Брёйне, но всё равно стали чемпионами»
01:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил поведение Холанна в матче с «Арсеналом» 1
01:04 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Я не хочу, чтобы игроки «Челси» просто бегали»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, может ли «Манчестер Сити» купить игрока на замену Родри
00:20 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо может получить тренерскую должность в «Арсенале»
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не продаст двух звёздных игроков, на которых претендует «Ливерпуль» слухи
27 Сентября
23:48 · Англия. Премьер-лига
Калафьори сравнил Премьер-лигу и Серию А
23:40 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «Надеюсь, болельщики «Челси» не будут меня освистывать»
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может продать Жезуса за 40 млн евро – назван заинтересованный клуб 6
19:22 · Англия. Премьер-лига
Гехи выбрал между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом»
18:57 · Англия. Премьер-лига
Сульшер назвал проблему, которую в «Манчестер Юнайтед» создал Роналду
Все новости