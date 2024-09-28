Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола объявил войну «Арсеналу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова защитника лондонского «Арсенала» Габриэла о войне между клубами.

«Если вы хотите меня спровоцировать, то я здесь. Хотите войну? Вы ее получите. Теперь мы воюем. Я принимают вызов «Арсенала», - передает слова испанского специалиста ESPN.

Напомним, что в минувший уик-энд состоялся поединок между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Этихад» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

После пяти туров чемпионата Англии «горожане» с 13 очками занимают первое место в таблице, а «канониры» (11) находятся на четвертой строчке.