Мудрик уведомил «Челси» о своём решении

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», принял решение относительно своего будущего. Об этом рапортует Football Insider.

Согласно данным источника, украинский вингер намерен сменить клубную прописку. Переход в команду Джедона Санчо серьезно урезал игровое время Мудрика. Украинец недоволен этим и заявил руководству о желании сменить команду.

В текущем сезоне Михаил поучаствовал всего в двух поединках, не отметившись результативными действиями.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Трудовое соглашение украинца с лондонским клубом рассчитано до середины 2031 года.