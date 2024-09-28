«Манчестер Сити» выбрал замену Родри

«Манчестер Сити» до конца сезона потерял ведущего полузащитника Родри Эрнандеса. Испанец угодил в лазарет из-за повреждения крестообразных связок колена.

В связи с этим руководство «горожан» хочет подписать нового игрока в среднюю линию. На место Родри английский гранд хочет пригласить турецкого хавбека Хакана Чалханоглу, выступающего за миланский «Интер». «Горожане» могут предложить итальянцам за трансфер турка 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Хакан поучаствовал в пяти матчах и забил один мяч. Трудовое соглашение полузащитника с миланским клубом рассчитано до середины 2027 года.