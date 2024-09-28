Артета выбрал лучшего футболиста в истории - это не Роналду

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, кого считает лучшим футболистом мира.
«Для меня это Лионель Месси. У меня и моих сыновей одинаковое мнение по этому вопросу. Нам повезло наблюдать за его игрой. Он является лучшим в истории», - передает слова испанского специалиста Sky Sports.
Напомним, что Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В настоящий момент 37-летний аргентинец выступает в МЛС за клуб «Интер Майами». Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце следующего года.
В текущем сезоне Лионель провел 15 поединков, отметившись 14 голами и десятью ассистами.
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