Диалло: «Майну станет одним из лучших в истории «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло верит в успех своего одноклубника Кобби Майну.

19-летний полузащитник стал одним из ключевых игроков команды Эрика тен Хага. В текущем сезоне англичанин вышел в стартовом составе во всех пяти матчах «красных дьяволов» в рамках Премьер-лиги.

«Разговоры о Кобби уже похожи на разговоры о большой легенде. Он так хорош для своих лет, потрясающий футболист и отличный человек. Думаю, он станет одним из лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед», – заявил в беседе со Sky Sports Диалло.

На счету Кобби Майну пять забитых мячей и одна результативная передача в 42 матчах за первую команду манкунианцев.