Экс-игрок сборной Англии: «Салах уйдёт из «Ливерпуля», он заработает больше Роналду»

Бывший английский футболист Габриэль Агбонлахор заявил, что уже знает будущее Мохамеда Салаха.

Контракт звёздного египтянина с «Ливерпулем» истекает летом следующего года. По распространённым данным, на игрока претендуют гранды чемпионата Саудовской Аравии. Как утверждает Агбонлахор, скорый уход лидера «красных» можно считать решённым вопросом.

«Я уже знаю, что Салах уйдёт. У меня есть источник, который сообщил мне, что он подпишет рекордный контракт с саудовским клубом. Мохамед станет лицом лиги и сможет заработать больше, чем Криштиану Роналду», – приводят английские СМИ слова экс-форварда «Астон Виллы» и сборной Англии.