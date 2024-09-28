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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гравенберх лидирует в АПЛ по важному показателю

28 Сентября 2024 • 05:54 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 9.00 X 5.80 2 1.33
Через 12 ч. 48 мин.

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх стал одним из главных открытий нового сезона в чемпионате Англии.

Нидерландец пробился в стартовый состав «красных» при Арне Слоте, хотя при Юргене Клоппе обычно довольствовался ролью игрока ротации. Как отмечает WhoScored, Гравенберх – лидер Премьер-лиги среди полузащитников по количеству возвратов мяча своей команде (34).

Сегодня «Ливерпуль» проведёт выездную встречу с «Вулверхэмптоном» в рамках шестого тура. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Гравенберх отыграл без замен во всех пяти предыдущих матчах мерсисайдцев в текущем розыгрыше АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Райан Гравенберх

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