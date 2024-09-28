Гравенберх лидирует в АПЛ по важному показателю

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх стал одним из главных открытий нового сезона в чемпионате Англии.

Нидерландец пробился в стартовый состав «красных» при Арне Слоте, хотя при Юргене Клоппе обычно довольствовался ролью игрока ротации. Как отмечает WhoScored, Гравенберх – лидер Премьер-лиги среди полузащитников по количеству возвратов мяча своей команде (34).

Сегодня «Ливерпуль» проведёт выездную встречу с «Вулверхэмптоном» в рамках шестого тура. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Гравенберх отыграл без замен во всех пяти предыдущих матчах мерсисайдцев в текущем розыгрыше АПЛ.