Диалло назвал самого быстрого игрока «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло ответил, кого из одноклубников считает самым быстрым.

«Думаю, для меня таковым является Маркус Рэшфорд. Я также назову Расмуса Хёйлунна – от него этого не ждёшь, но он так быстр на тренировках», – сказал в интервью Sky Sports Диалло.

Рэшфорд отметился тремя голами и одним ассистом в восьми матчах нынешнего сезона. Хёйлунн сыграл всего дважды из-за травм, не отметившись результативными действиями.

«Красные дьяволы» располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с семью набранными очками после пяти туров. В воскресенье коллектив Эрика тен Хага примет в родных стенах соперников из «Тоттенхэма» – стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.