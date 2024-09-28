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Два манчестерских гранда поспорят за звёздного защитника из Бундеслиги слухи

28 Сентября 2024 • 05:13 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
1 5.30 X 4.50 2 1.60
Через 7 ч. 44 мин.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» нацелились на правого защитника «Байера» Жереми Фримпонга.

Нидерландского футболиста давно связывают с возможным возвращением в Англию, однако минувшим летом он в очередной раз остался в «Байере». По сведениям Football Insider, сейчас интерес к Фримпонгу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Трансфер воспитанника «горожан» может состояться после завершения сезона.

Как сообщалось ранее, в договоре 23-летнего футболиста с «Байером» прописан пункт отступных в размере 40 млн евро. В текущей кампании латераль отметился одним голом и четырьмя ассистами в семи матчах за коллектив Хаби Алонсо.

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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