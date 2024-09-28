Хадсон-Одои объяснил, почему считает уход из «Челси» правильным решением

Полузащитник «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои вспомнил, как покидал «Челси».

Англичанин ярко начинал карьеру в составе «синих», но не оправдал возложенных на него надежд. В прошлом году лондонский гранд продал своего воспитанника «лесникам» за 3,5 млн евро.

«В «Челси» у меня было достаточно возможностей, я провёл много матчей. В один момент я задумался и понял, что всё это здорово, но пришло время уйти. Это было важное и правильное решение.

Нужно понимать, когда наступает время двигаться дальше. В этом случае мне действительно стоило покинуть «Челси». Речь не о чём-то плохом – просто мне требовалось снова найти себя, чтобы получать удовольствие от футбола», – передаёт MailSport слова Хадсона-Одои.