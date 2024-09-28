Диалло: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло рассказал о своей футбольной мечте.

22-летний футболист принадлежит «красным дьяволам» с начала 2021 года, но только в нынешнем сезоне получил долгожданное место в основном составе. Недавно в прессе появилась информация о намерении клуба продлить контракт с ивуарийцем.

«Моя футбольная мечта – выиграть много трофеев с «Манчестер Юнайтед». Я хочу выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу и всё остальное. Хочу побеждать с этим клубом – такова моя мечта», – заявил в разговоре со Sky Sports Амад Диалло, записавший на свой счёт один гол и один ассист в восьми матчах текущей кампании.