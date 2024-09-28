Рико Льюис: «В «Манчестер Сити» есть игроки, способные достойно заменить Родри»

Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис прокомментировал травму своего одноклубника Родри.

Испанец уже не сможет сыграть в этом сезоне из-за травмы крестообразной связки. Пока неясно, как Хосеп Гвардиола решит проблему отсутствия одного из главных претендентов на «Золотой мяч», однако, по мнению, 19-летнего Льюиса, в команде достаточно опций.

«Не думаю, что об этом стоит говорить что-то ещё. Это очень печально. Надеюсь, Родри восстановится как можно быстрее и станет ещё сильнее. Мы знаем, что у нас есть несколько игроков, обладающих достаточным качеством, чтобы достойно его заменить», – заявил молодой англичанин на пресс-конференции перед матчем с «Ньюкаслом».

Сам Рико Льюис, как признался Гвардиола, на роль сменщика Родри рассматриваться точно не будет.