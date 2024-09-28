Калафьори: «Переход в «Арсенал» был правильным шагом»

Защитник лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори признался, что доволен решением переехать в Англию.

Итальянец пополнил ряды «канониров» прошедшим летом, перебравшись из «Болоньи». В составе «Арсенала» 22-летний игрок успел провести пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

«Возможно, судить об этом пока рано, но я действительно думаю, что произвёл положительное впечатление. Я здорово освоился благодаря своим товарищам по команде и людям, работающим в клубе. Переезд в Англию – правильный шаг для моей карьеры», – цитирует Football Italia Калафьори, трансфер которого обошёлся «Арсеналу» в 45 млн евро.