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Гвардиола: «Рико Льюис точно не сможет заменить Родри»

28 Сентября 2024 • 03:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
1 5.30 X 4.50 2 1.60
Через 10 ч. 48 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не видит в Рико Льюисе потенциального сменщика Родри.

Испанский опорник выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки, и журналисты гадают, как рулевой «горожан» собирается решить проблему отсутствия ключевого игрока.

«Если вы считаете, что Рико Льюис может стать заменой Родри, то нет. Это невозможно. Но Рико приносит нам пользу, играя рядом с Ковачичем, Стоунсом, Аканджи или Гюндоганом. В конце концов, он способен сделать что-то, что сработает», – заявил на пресс-конференции Гвардиола.

Сегодня в 14:30 по московскому времени «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Ньюкасла».

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес Рико Льюис ещё теги

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