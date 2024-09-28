Гвардиола: «Мы надолго теряли де Брёйне, но всё равно стали чемпионами»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что уже доказал способность справляться с травмами важных игроков.

«Горожане» надолго остались без своего, возможно, лучшего на данный момент футболиста – Родри не сыграет до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.

«В своё время травму получал Фернандиньо, с Агуэро это происходило много раз, то же самое можно сказать про де Брёйне. Кевин не мог играть около шести или семи месяцев! У него было много травм, но мы всё равно снова смогли стать чемпионами», – заявил Гвардиола на пресс-конференции в преддверии субботнего матча Премьер-лиги против «Ньюкасла».