Гвардиола объяснил поведение Холанна в матче с «Арсеналом»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал инциденты с участием Эрлинга Холанна в матче прошлого тура Премьер-лиги против «Арсенала» (2:2).

Норвежский форвард бросил мяч в голову защитнику Габриэлю Магальянсу после спасительного для «горожан» гола Джона Стоунса. По завершении встречи Холанн также повздорил с Габриэлем Жезусом и тренером Микелем Артетой.

«Эмоции есть эмоции, – высказывается о поведении форварда Гвардиола. – Уверен, Эрлинг не гордится этим, но, послушайте, его тоже можно понять, если учесть, как с нами играл «Арсенал», – приводит City Xtra ответ наставника «Манчестер Сити».