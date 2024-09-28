Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола объяснил поведение Холанна в матче с «Арсеналом»

28 Сентября 2024 • 01:14 Комментировать
Манчестер Сити
2:2
Арсенал

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал инциденты с участием Эрлинга Холанна в матче прошлого тура Премьер-лиги против «Арсенала» (2:2).

Норвежский форвард бросил мяч в голову защитнику Габриэлю Магальянсу после спасительного для «горожан» гола Джона Стоунса. По завершении встречи Холанн также повздорил с Габриэлем Жезусом и тренером Микелем Артетой.

«Эмоции есть эмоции, – высказывается о поведении форварда Гвардиола. – Уверен, Эрлинг не гордится этим, но, послушайте, его тоже можно понять, если учесть, как с нами играл «Арсенал», – приводит City Xtra ответ наставника «Манчестер Сити».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

25 Сентября
00:35
Гвардиола не считает, что «Арсенал» специально травмировал Родри 2
24 Сентября
12:11
Клубы АПЛ пожаловались на хитрости «Арсенала» 1
23 Сентября
14:19
Холанн не понесет наказания за бросок мяча в затылок Габриэлю 3
13:46
Райт объяснил, почему арбитр удалил Троссара 7
13:06
Райт назвал грубую ошибку главного арбитра матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» 3
12:50
Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» провалил матч с «Арсеналом»
10:30
«Арсенал» – как «Спартак», ещё один дебют Сафонова, гол Кузяева, теория Дарвина 1
04:49
Райя только однажды совершал больше сейвов в матче АПЛ, чем в игре с «Манчестер Сити»
04:25
Хаверц завершил матч с «Манчестер Сити» с точностью передач 0%
03:47
У Артеты спросили, как «Арсенал» сыграл бы с «Манчестер Сити» без удаления
02:03
Гвардиола: «Родри – сильный человек, он бы не ушёл с поля без причины»
01:01
Холанн установил очередной рекорд Премьер-лиги
00:04
Бернарду Силва назвал важное отличие между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в матчах с «Манчестер Сити» 2
22 Сентября
23:39
Гвардиола назвал «Арсенал» одной из лучших команд в мире
23:36
Бернарду Силва: «Манчестер Сити» хотел играть в футбол, «Арсенал» – нет» 2
23:16
Стоунс: «Арсенал» всеми силами замедлял игру, но мы справились» 1
22:56
«Манчестер Сити» забил свой самый поздний гол в Премьер-лиге
22:31
Калафьори недоволен судейством в матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» 1
22:21
Артета – о ничьей с «Манчестер Сити»: «Я горжусь командой»
22:13
Гвардиола высказался о ничьей с «Арсеналом»
21:58
Гвардиола высказался о травме Родри
21:04
Экс-игрок «Манчестер Сити» похвалил центральных защитников «Арсенала»
20:56
Просто провал: три футболиста, из-за которых «Манчестер Сити» должен был проиграть «Арсеналу» на своём поле
20:41
«Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу 21
19:53
Холанн повторил рекорд Роналду 1
19:40
«Манчестер Сити» имел претензии к судье после гола «Арсенала» 2
19:32
«Арсенал» остался в меньшинстве, ведя в счёте в гостях у «Манчестер Сити» 1
19:10
Гвардиола чуть не сломал своё кресло после пропущенного гола «Манчестер Сити» от «Арсенала» 1
18:58
«Манчестер Сити» потерял важного игрока
18:52
Холанн забил 100-й гол в 105-м матче за «Манчестер Сити» 1
18:00
«Манчестер Сити» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 8
17:21
«Манчестер Сити» и «Арсенал» объявили составы на битву в АПЛ
15:33
Сака: «Едем в гости к «Манчестер Сити» за победой» 2
12:45
Дьяков назвал свою позицию по «Манчестер Сити» 3
10:30
«Манчестер Сити» – «Арсенал»: Ориентировочные составы на топовый матч АПЛ 2
06:16
Гвардиола: «Я прагматик, и я не буду меняться, ведь это даёт результат»
02:22
Манчестер Сити - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:18
Гвардиола: «Никогда не видел такую команду, как «Интер» 3
00:43
Гвардиола признался, что намеренно сводил матчи к нулевой ничьей
21 Сентября
12:04
Калафьори: «Я уже освоился в «Арсенале» - теперь пришло время играть»
11:48
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Арсенал чемпионата Англии — 22 сентября 2024
11:41
Прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Арсенал АПЛ — 22 сентября 2024
04:01
Стоунс дал характеристику Гвардиоле
01:47
Артета ответил, насколько отсутствие де Брёйне ослабит «Манчестер Сити»
01:31
Артета рассказал, что думает о Холанне и его результативности
00:26
Стоунс: «Я мечтал играть в «Барнсли», о Премьер-лиге даже не думал»
20 Сентября
23:34
Стоунс рассказал, как мог уйти из «Манчестер Сити»
22:05
Гюндоган объяснил неудачу «Барселоны» в прошлом розыгрыше Ла Лиги
20:05
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал АПЛ — 22 сентября 2024
18:23
Салиба высказался о дуэли с Холанном
18:18
Салиба преуменьшил значимость матча с «Манчестер Сити» 1
16:39
Гвардиола: «Мне очень жаль Эдегора»
16:39
Артета ответил на вопрос о состоянии травмированного Эдегора
16:32
Артета: «Мы готовились к матчу «Манчестер Сити» ещё с предсезонки»
16:25
Гвардиола высказался о возможности бойкота футболистов
16:24
Гвардиола: «Я бы хотел, чтобы Стерлинг не смог показать хорошую игру в матче с нами»
16:14
Гвардиола: «Вы не представляете, как я рад возвращению Фодена»
16:12
«Должны доказать»: Артета высказался о битве с «Манчестер Сити»
16:08
Гвардиола оценил «Арсенал»
16:07
Гвардиола — о Фодене: «Каждому футболисту нужен перерыв»
15:57
Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне перед игрой с «Арсеналом»
15:46
Гвардиола объяснил, почему «Арсенал» — главный соперник «Манчестер Сити» в АПЛ
15:22
Гюндоган: «Я никогда не воспринимаю себя слишком важным игроком для команды»
13:38
В «Манчестер Сити» приняли важное решение по Эдерсону
04:47
Де Брёйне пропустит матч с «Арсеналом»
19 Сентября
14:38
«Челси» и «Арсенал» послали скаутов для просмотра Дьёкереша 1
12:48
Гвардиол: «Мы должны быть довольны результатом матча против «Интера» 1
10:41
Томиясу интересен трём итальянским топ-клубам
18 Сентября
19:08
«Машина»: Фабрегас оценил Холанна
18:36
Оливер рассудит «Манчестер Сити» и «Арсенал»
14:39
«Арсенал» хочет сохранить Магальянса и предложить ему новый контракт
17 Сентября
19:50
Гвардиола высказался о Гюндогане
19:41
Родри — о трофеях: «Это результат упорного труда»
16:35
Родри: «Мы близки к забастовке из-за календаря» 3
15:50
Родри — о будущем: «У меня ещё три года контракта с «Манчестер Сити»
15:43
Родри: «Холанн — отличный пример, почему игрокам нужно отдыхать»
14:53
Гвардиола: «За 11 лет я забил 11 голов, а у Холанна девять мячей в четырёх играх»
11:44
«Манчестер Сити» пытается заключить с Родри новый долгосрочный контракт
03:01
«Манчестер Сити» нацелился на недавнего дебютанта сборной Англии
01:02
Жоржиньо – о результативности Холанна: «Это уже смешно» 4
16 Сентября
05:03
«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 17-летнего игрока
04:07
Аканджи ответил, стал ли Холанн лучше в нынешнем сезоне
03:52
Аканджи: «Матчей должно быть меньше» 3
01:25
Ямаль – второй по результативным действиям в топ-5 лигах в текущем сезоне
00:41
Лапорт: «Когда появились новости о 115 нарушениях «Манчестер Сити», нам сказали не беспокоиться» 1
15 Сентября
23:08
Клубы АПЛ считают вычет очков недостаточно суровым наказанием для «Манчестер Сити» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели Левандовски назвал лучшего вингера в мире Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели 10 топ-тренеров, которые находятся без работы Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много «Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.09.24 в 14:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.70 3.80 1.68
Видео
28.09.24 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лестер Лестер
1.15 7.40 16.00
Видео
28.09.24 в 17:00
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.60 3.40 2.60
Видео
28.09.24 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.63 3.85 5.00
Видео
28.09.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
2.60 3.40 2.60
Видео
28.09.24 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Фулхэм Фулхэм
2.18 3.45 3.15
Видео
28.09.24 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
6.00 4.20 1.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Сентября
01:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы надолго теряли де Брёйне, но всё равно стали чемпионами»
01:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил поведение Холанна в матче с «Арсеналом»
01:04 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Я не хочу, чтобы игроки «Челси» просто бегали»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, может ли «Манчестер Сити» купить игрока на замену Родри
00:20 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо может получить тренерскую должность в «Арсенале»
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не продаст двух звёздных игроков, на которых претендует «Ливерпуль» слухи
27 Сентября
23:48 · Англия. Премьер-лига
Калафьори сравнил Премьер-лигу и Серию А
23:40 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «Надеюсь, болельщики «Челси» не будут меня освистывать»
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может продать Жезуса за 40 млн евро – назван заинтересованный клуб 4
19:22 · Англия. Премьер-лига
Гехи выбрал между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом»
18:57 · Англия. Премьер-лига
Сульшер назвал проблему, которую в «Манчестер Юнайтед» создал Роналду
18:34 · Англия. Премьер-лига
Артета оригинально наказал Троссара за удаление в матче с «Манчестер Сити» слухи
18:26 · Англия. Премьер-лига
Мареска объяснил, почему Кукурелья важен для «Челси»
17:50 · Англия. Премьер-лига
«Все ошибаются»: Мареска высказался о своём совете Чилуэллу уходить из «Челси»
17:44 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Байера» Бонифасе: «Мне не нравится АПЛ»
17:19 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу допускает, что Сон сыграет с «Манчестер Юнайтед»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу поддержал тен Хага перед игрой на «Олд Траффорд»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Артету радует то, как «Арсенал» справляется без Эдегора
16:22 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу – о состоянии Сона: «Он не так уж плох»
16:15 · Англия. Премьер-лига
Артета не стал отвечать на жёсткую критику Роя Кина
16:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал игроков, которые могут заменить Родри
16:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил, связана ли травма Родри со сборной Испании
15:56 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал об отношениях с Гвардиолой после ничьей 2:2
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о том, как «Манчестер Сити» заменит Родри
15:42 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола озвучил плохие новости по Родри и де Брёйне
Все новости