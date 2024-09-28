Мареска: «Я не хочу, чтобы игроки «Челси» просто бегали»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о своём подходе в работе с игроками.

Итальянский специалист занял должность рулевого «синих» перед началом текущего сезона, заменив Маурисио Почеттино.

«Я не хочу, чтобы игроки делали что-то, не понимая, зачем они это делают. Это актуально с первого дня моей работы здесь. Поэтому я не прошу их просто бегать. Думаю, приятно объяснять футболистам, для чего им нужны те или иные действия», – приводит Absolute Chelsea слова Марески, ответившего на вопросы журналистов в преддверии матча Премьер-лиги против «Брайтона», который состоится в субботу.