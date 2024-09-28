Гвардиола рассказал, может ли «Манчестер Сити» купить игрока на замену Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает отвечать на вопросы о проблеме отсутствия Родри.

Звёздный полузащитник выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученного в недавнем матче с «Арсеналом».

«Родри – незаменимый игрок, потому что он обладает качествами, которые трудно найти у других – не только в «Манчестер Сити», а во всём мире. Если вы скажете: «Пеп, у тебя есть деньги, чтобы купить игрока на замену Родри», я отвечу: «Таких нет в продаже!» Потому что он очень, очень хорош», – цитирует City Xtra испанского рулевого «горожан».

В субботу «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Ньюкасла». Начало встречи – в 14:30 по московскому времени.