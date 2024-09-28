Жоржиньо может получить тренерскую должность в «Арсенале»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо в скором времени может начать тренерскую карьеру.

Действующий контракт 32-летнего футболиста с «канонирами» истекает по окончании текущего сезона. По информации Football Transfers, итальянец рассматривает возможность перехода на тренерскую должность в «Арсенале» после истечения срока текущего договора.

Жоржиньо не слишком востребован в команде Микеля Артеты: в текущем сезоне опытный хавбек появился на поле лишь трижды. В четырёх из пяти матчей нынешнего розыгрыша Премьер-лиги игрок оставался на скамейке запасных.

Жоржиньо перешёл в «Арсенал» в январе 2023 года из «Челси».