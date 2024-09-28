Нападающий Родриго и полузащитник Орельен Тчуамени не покинут мадридский «Реал» в обозримом будущем.

Оба футболиста находятся в сфере интересов «Ливерпуля», однако английский клуб, похоже, не сможет переманить в свои ряды ни одного из них. По сообщениям журналиста Экрема Конура, в «Реале» считают Родриго и Тчуамени важнейшими игроками, поэтому не рассматривают возможность продажи бразильца и француза.

Трансферная стоимость 23-летнего Родриго оценивается порталом Transfermarkt в 110 млн евро, ценник 24-летнего Орельена Тчуамени – 100 млн евро. Контракты обоих игроков со «сливочными» рассчитаны до 2028 года.