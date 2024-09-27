Калафьори сравнил Премьер-лигу и Серию А

Защитник лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори ответил на вопрос о разнице между чемпионатами Англии и Италии.

Итальянец успешно зарекомендовал себя на родине в прошлом сезоне, выступая за «Болонью». В июле 22-летнего футболиста приобрёл «Арсенал», заплативший за трансфер 45 млн евро.

«Разница между Серией А и АПЛ? Мне не хочется говорить, что английская лига превосходит нашу, но это, безусловно, разные чемпионаты. В Англии более интенсивный футбол, здесь играют по-другому», – заявил в интервью TG1 игрок сборной Италии.

В недавнем матче против «Манчестер Сити» (2:2) Рикардо Калафьори забил свой первый гол за «Арсенал».