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Хадсон-Одои: «Надеюсь, болельщики «Челси» не будут меня освистывать»

27 Сентября 2024 • 23:40 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
06.10 16:00

Бывший полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, ныне выступающий за «Ноттингем Форест», надеется получить тёплый приём на «Стэмфорд Бридж».

«Лесники» проведут выездной матч с «синими» 6 октября в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги.

«Будет очень приятно вернуться на «Стэмфорд Бридж» на следующей неделе – я не был там с тех пор, как ушёл из «Челси». Надеюсь, болельщики не будут меня освистывать. Я бы хотел, чтобы они хлопали, что-то в этом роде.

Я очень люблю «Челси», я вырос в этом клубе, но мы отправимся туда с тем же настроем, как и на игру с «Ливерпулем». Надеюсь, мы наберём три очка», – приводит MailSport слова Хадсона-Одои.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Каллум Хадсон-Одои ещё теги

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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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