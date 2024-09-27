Хадсон-Одои: «Надеюсь, болельщики «Челси» не будут меня освистывать»

Бывший полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, ныне выступающий за «Ноттингем Форест», надеется получить тёплый приём на «Стэмфорд Бридж».

«Лесники» проведут выездной матч с «синими» 6 октября в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги.

«Будет очень приятно вернуться на «Стэмфорд Бридж» на следующей неделе – я не был там с тех пор, как ушёл из «Челси». Надеюсь, болельщики не будут меня освистывать. Я бы хотел, чтобы они хлопали, что-то в этом роде.

Я очень люблю «Челси», я вырос в этом клубе, но мы отправимся туда с тем же настроем, как и на игру с «Ливерпулем». Надеюсь, мы наберём три очка», – приводит MailSport слова Хадсона-Одои.