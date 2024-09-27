«Арсенал» может продать Жезуса за 40 млн евро – назван заинтересованный клуб

Нападающий Габриэль Жезус в этом сезоне не является твёрдым игроком основы «Арсенала». Лондонский клуб был открыт к трансферу бразильца летом, но в итоге футболист остался. Теперь Жезус может уйти в другую команду в январе – «канониры» открыты к трансферу, если смогут выручить за форварда 40 миллионов евро.

Как сообщает Bola VIP, Жезус интересен «Палмейресу». Бразильский клуб хотел бы вернуть своего воспитанника.

Напомним, что в «Манчестер Сити» в начале 2017 года Габриэль Жезус переходил как раз из «Палмейраса». А летом 2022 года бразильский форвард сменил «Манчестер Сити» на «Арсенал».