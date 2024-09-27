Гехи выбрал между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом»

В летнее трансферное окно «Кристал Пэлас» смог сохранить в своих рядах Марка Гехи, хотя интерес к защитнику сборной Англии был серьёзным. Всё идёт к тому, что следующим летом Гехи всё-таки сменит клубную прописку – слухи связывали игрока с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, 24-летний Гехи выразил желание перейти в «Ливерпуль», а не в «Ньюкасл».

Ранее появлялась информация о том, что в «Ливерпуле» видят в Марке Гехи игрока, способного заменить Виргила ван Дейка.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Гехи в 38 миллионов евро.