Сульшер назвал проблему, которую в «Манчестер Юнайтед» создал Роналду

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вспомнил о возвращении нападающего Криштиану Роналду в клуб. Специалист считает, что португалец невольно создал проблему в стане «красных дьяволов».

«Возможно, после прихода Роналду другие футболисты стали чувствовать себя менее важными. Ведь в клуб пришла одна из мировых суперзвёзд. Роналду хорошо выступал, в том сезоне он стал лучшим бомбардиром команды. Но я остался без работы после десяти недель с момента его возвращения», - слова Сульшера приводит Stretty News.

Ранее Сульшер говорил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед».