Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссар на одной из тренировок был замечен носящим ящики с напитками до игроков. По догадкам британских СМИ и болельщиков, такое наказание Троссар получил за то, что в воскресном матче против «Манчестер Сити» (2:2) получил вторую жёлтую карточку и покинул поле по итогу первого тайма.

«Болельщики убеждены, что Леандро Троссар получил уникальное наказание за красную карточку. Нападающий был замечен с охладителями напитков, когда прибыл на тренировку «Арсенала», - пишет The Sun.

Напомним, что Троссар выбил мяч в конце первого тайма матча «Сити» и «Арсенала», задержав возобновление игры. Арбитр Майкл Оливер посчитал это действие неспортивным поведением, Троссар же заявил, что не слышал свистка.