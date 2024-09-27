Мареска объяснил, почему Кукурелья важен для «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об игре защитника команды Марка Кукурельи.

— У Кукурельи есть что-то, чего порой не найдешь у других игроков. Он очень важен для нас, он делает игроков вокруг себя лучше. Если в вашей команде есть пять, шесть или семь таких игроков, то это очень хорошо, — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в пяти играх Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

28 сентября «Челси» примет «Брайтон» в рамках шестого тура АПЛ. Старт поединка запланирован на 17:00 по мск.