«Все ошибаются»: Мареска высказался о своём совете Чилуэллу уходить из «Челси»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска советовал защитнику Бену Чилуэллу искать новый клуб, когда трансферное окно ещё было открыто. Чилуэлл остался в стане «пенсионеров» и на днях хорошо показал себя в матче Кубка лиги. Теперь Мареска дал новый комментарий об игроке.

«Чилуэлл сейчас нам нужен, поэтому он вполне может играть чаще. Я говорил и скажу ещё раз, что пока Чилли с нами, он игрок «Челси».

Жалею ли я о том, что советовал Чилуэллу искать новую команду? Мы все совершаем ошибки. Возможно, да; возможно, нет. Я здесь, чтобы принимать решения. Иногда эти решения хорошие, а иногда – нет. Могу лишь точно сказать, что у меня нет плохих намерений. Я хочу лучшего для клуба», - сказал Мареска журналистам.